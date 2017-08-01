Sabiha Gökçen ihalesi için tarih verdi

TAV CEO`su Şener, Sabiha Gökçen Havalimanı azınlık hisse satışı ihalesinin eylül ayında gerçekleşebileceğini söyledi.

TAV Havalimanları Holding CEO'su Sani Şener, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın azınlık hisse satışının olacağını ve kendilerinin de ihaleye katılacağını söyledi. Şener, "Sabiha Gökçen'de ihale eylülde olabilir" dedi.

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Şener, "Atatürk Havalimanı'nı kompanse etmek için 2-3 büyük alım planlıyoruz" diye konuştu. Yurtdışı yatırımları hakkında da konuşan TAV CEO'su, Pakistan'da iki havalimanına teklif verdiklerini ve Afrika'da fırsat aramaya devam ettiklerini söyledi.

Küba için imtiyaz sözleşmesinin bu sene imzalanacağını belirten Şener, Suudi Arabistan'da dört havalimanının birleştirileceğini ve yeni şirket kurabileceklerini açıkladı.

TAV CEO'su, birinci çeyrekte yolcu artışının negatif olsa ikinci çeyrekte toparlandığını da sözlerine ekledi.

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