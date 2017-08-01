‹ Önceki Haber Dünyanın en zengin kişisi Putin mi? Dünyanın en zengin kişisi Putin mi? Sonraki Haber › Euro Bölgesi güçlü seyrini koruyor Euro Bölgesi güçlü seyrini koruyor

Sabiha Gökçen ihalesi için tarih verdi

01.08.2017 - 14:42

TAV CEO`su Şener, Sabiha Gökçen Havalimanı azınlık hisse satışı ihalesinin eylül ayında gerçekleşebileceğini söyledi.

TAV Havalimanları Holding CEO'su Sani Şener, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın azınlık hisse satışının olacağını ve kendilerinin de ihaleye katılacağını söyledi. Şener, "Sabiha Gökçen'de ihale eylülde olabilir" dedi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Şener, "Atatürk Havalimanı'nı kompanse etmek için 2-3 büyük alım planlıyoruz" diye konuştu. Yurtdışı yatırımları hakkında da konuşan TAV CEO'su, Pakistan'da iki havalimanına teklif verdiklerini ve Afrika'da fırsat aramaya devam ettiklerini söyledi.

Küba için imtiyaz sözleşmesinin bu sene imzalanacağını belirten Şener, Suudi Arabistan'da dört havalimanının birleştirileceğini ve yeni şirket kurabileceklerini açıkladı.

TAV CEO'su, birinci çeyrekte yolcu artışının negatif olsa ikinci çeyrekte toparlandığını da sözlerine ekledi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Dünyanın en zengin kişisi Putin mi? Dünyanın en zengin kişisi Putin mi? Sonraki Haber › Euro Bölgesi güçlü seyrini koruyor Euro Bölgesi güçlü seyrini koruyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
106.426 Değişim: -1,03% Hacim : 3.740 Mio.TL Son veri saati : 16:25
Düşük 106.206 01.08.2017 Yüksek 107.999
Açılış: 107.885
3,5223 Değişim: 0,10%
Düşük 3,5132 01.08.2017 Yüksek 3,5278
Açılış: 3,5187
4,1617 Değişim: -0,14%
Düşük 4,1535 01.08.2017 Yüksek 4,1723
Açılış: 4,1676
143,48 Değişim: -0,09%
Düşük 143,15 01.08.2017 Yüksek 143,91
Açılış: 143,61
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.