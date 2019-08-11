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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yeni rekor

11.08.2019 - 13:14
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yeni rekor | Ekonomi Haberleri

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda (İSG) Kurban Bayramı tatilinin başladığı gün 119 bin 73 yolcuyla 2019 yılının rekoru kırıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan (İSG) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 10 Ağustos arife günü iç hatlarda 71 bin 192 yolcu, dış hatlarda ise 47 bin 881 yolcu kullandı. 2019 yılının bir önceki yolcu rekoru 22 Temmuz günü 117 bin 593 kişi ile kırılmıştı.


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