‹ Önceki Haber Anadolubank'tan borçlanma aracı ihracı kararı Anadolubank'tan borçlanma aracı ihracı kararı

Sabiha Gökçen Havalimanı'na ödül

15.10.2019 - 17:47
Sabiha Gökçen Havalimanı'na ödül | Ekonomi Haberleri

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Fortune 500 tarafından Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği ödül töreninde Yılın İşletme Destek Hizmetleri ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 Türkiye Araştırmasının 12'ci ödül töreni 14 Ekimde İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye'nin en önemli iş ve ekonomi buluşması kabul edilen ödül töreni ve gala gecesinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yılın İşletme Destek Hizmetleri ödülünün sahibi oldu. Ödülü İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı adına Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal aldı.

##$HABER_1457987$##

AMACIMIZ BAŞARILI HİZMETLERİ SÜRDÜRMEK

Ödül töreni sonrası açıklama yapan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, Bu ödül bizim için çok anlamlı. Çünkü bu ödülün arkasında dünyanın en saygın ekonomi yayını olan Fortune var. Bu yıl ilk kez girdiğimiz Fortune 500 listesinde 238'inci sırada yer aldık. Bununla beraber Fortune Dergisi bizi Yılın İşletme Destek Hizmetleri Ödülüne layık gördü. İstanbul'un şehir havalimanı olarak bu ödülü sadece kendi adımıza değil bizi kullanan milyonlarca misafirimiz adına da aldık. Çünkü ödüle layık görülen bu hizmeti onlara veriyoruz ve ortada bir memnuniyet varsa bu onların takdiridir. Amacımız yolcusuna zaman kazandıran havalimanı olarak bu başarılı hizmetleri sürdürmek dedi.

İŞ DÜNYASININ EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ

Türkiye'de imalat, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan Fortune 500 Türkiye çalışmasının bu yıl 12'inci düzenlendi. Türkiye'de şirketler üzerine yapılan birçok akademik çalışmada, Fortune 500 Türkiye verilerinin referans olarak alınması, çalışmaya olan güvenin önemli bir göstergesi. Fortune 500 Türkiye listesinde yer almak şirketler için bir prestij sembolü olarak tanımlanıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.258 Değişim: 1,36% Hacim : 7.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,9260 Değişim: 0,16%
Düşük 5,9128 16.10.2019 Yüksek 5,9272
Açılış: 5,9168
6,5372 Değişim: 0,11%
Düşük 6,5232 16.10.2019 Yüksek 6,5435
Açılış: 6,5303
282,67 Değişim: 0,37%
Düşük 281,59 16.10.2019 Yüksek 282,90
Açılış: 281,63
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.