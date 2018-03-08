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Sabancı'nın ortağı Türkiye ve Polonya'da alım yapacak

08.03.2018 - 13:09

Sabancı'nın sigortadaki İngiliz ortağı Aviva Türkiye ve Polonya'da satın alma yapmayı değerlendiriyor.

Sabancı Holding'in Avivasa'daki ortağı İngiliz sigorta şirketi Aviva Türkiye ve Polonya'da satın alma yapmayı değerlendirdiğini açıkladı. Şirketin CEO'su Mark Wilson, şirketin açıkladığı bilançonun ardından basına yaptığı açıklamada, satın alma için "Polonya, Türkiye, pazarda payımız bulunan her yere" baktıklarını söyledi.

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Varolan şirketlere "eklenebilecek" satın almalara baktıklarını ifade eden Wilson, bu iş için 600 milyon sterline yakın kaynakları bulunduğunu ifade etti.

Wilson, "Bir yığın nakitimiz var... çok acelemiz yok, harcayamazsak (hissedarlara) geri veririz" dedi.


Etiketler

  • Sabancı Holding
  • AvivaSA
  • Mark Wilson
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