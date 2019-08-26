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Sabancı Holding Yünsa'yı satıyor

26.08.2019 - 09:24 | Son Güncelleme :
Sabancı Holding Yünsa'yı satıyor | Ekonomi Haberleri

Sabancı Holding, Yünsa'nın yüzde 57.9'una karşılık gelen tüm hisselerinin satışı için yetki verdi.

Sabancı Holding, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret'te sermayenin yüzde 57.9'una karşılık gelen tüm hisselerinin satışı için yöneticilerine yetki verdi.

Sabancı Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz portföyünde yer alan 16.878.507,00 -TL nominal değerdeki 1.687.850.700 adet YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ne ait hisse senetlerinin tamamının satılmasına; satış işlemleri ile ilgili olarak hisse alım ve satım anlaşması (“Anlaşma”) ile Anlaşma’ya ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin sair dokümanları HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. adına imzalamaya ve devir için gerekli her türlü işlemleri gerçekleştirmeye, Chief Executive Officier Cenk ALPER ile Çimento Grup Başkanı Tamer SAKA’nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar verilmiştir."


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