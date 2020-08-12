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Sabancı Holding ilk yarı karını açıkladı

12.08.2020 - 11:16 | Son Güncelleme :
Sabancı Holding ilk yarı karını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Sabancı Holding, yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre net karını yüzde 15 artırarak 2,2 milyar liraya ulaştırdı.

Sabancı Holding'in açıklamasına göre, topluluk ocak-haziran döneminde 2,2 milyar liralık kar elde etti. Topluluğun konsolide satışları ise 27,4 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, söz konusu mali gerçekleşmelerin, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin etkilerinin en sert hissedildiği bir dönemi kapsadığına dikkati çekti.

Yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi, ikinci mali dönemde de finansal yönetimdeki başarılı sonuçların rakamlara yansımasından dolayı memnuniyet duyduklarını anlatan Alper, 2020'ye sağlam bir bilanço yapısı, dengeli bir portföy ve düşen borçluluk seviyesiyle girdiklerini bildirdi.

Alper, sahip oldukları bu avantajların, zorlu pandemi sürecinin sağlam bir şekilde yönetilmesinin ana etmenleri arasında yer aldığını kaydederek, "Finansal sonuçlarımızın da gösterdiği üzere, Kovid-19 sürecini de, sağlıklı bir mali yapıyla yönetmeyi sürdürüyoruz. Yılın geri kalan bölümünde de nakit yönetimi ve iş sürekliliği önceliğimizi koruyarak paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"ATTIĞIMIZ ADIMLARLA PANDEMİ SÜRECİNİ BAŞARILI YÜRÜTTÜK"

Cenk Alper, bulundukları tüm sektörlerde attıkları adımların, bu dönemin başarılı bir şekilde yönetilmesini sağladığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörel olarak baktığımızda, enerjide sürdürülebilirlik önceliğimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz yenilenebilir enerji yatırımlarımız ön plana çıktı. Yapı malzemeleri alanında, ihracattaki gücümüzün etkileri finansal sonuçlarımıza olumlu yansıdı. Sanayide yurt dışı piyasalarda yaşanan sıkıntıları iç piyasadaki güçlü konumumuzla dengeledik. Finansal hizmetler ve perakendede ise, özellikle dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların geri dönüşlerini aldık."

Alper, bu dönemde çalışanların ve ailelerinin sağlığını her şeyin üstünde tutarak; sağlık konusunda alınan tüm önlemlere ve tedbirlere tavizsiz uyduklarını kaydederek, "İleri teknoloji yaklaşımımız, sürdürülebilirlik odaklı hamlelerimiz ve güçlü insan kaynağımızla önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımıza maksimum değeri sağlamak için Türkiye'nin Sabancısı olarak daha güçlü bir şekilde çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ULUSLARARASI BAŞARILAR

Cenk Alper, pandemiden önce de, tüm paydaşlarına değer oluşturma odaklı büyüme vizyonuyla faaliyetlerini yürüttüklerini anımsatarak, sadece hissedarlar için değil, çalışanlar, müşteriler, toplum, ilişkide oldukları tüm kurum ve kuruluşlar için değer sağlama hedefini tüm stratejilerinin temeline koyduklarını bildirdi.

Alper, "Uzun vadeli stratejimizde de yer alan çevre ve iklim değişikliği hassasiyetlerini ön planda tutarak; tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik odağındaki sorumluluklarımızı gözeteceğimizin sözünü vermiştik. Pandemi süreci, bu konunun önem ve hassasiyetini bizlere tekrar net olarak gösterdi." açıklamasında bulundu.

Sürdürülebilirlik konusunda, Sabancı Holding'in tüm rakiplerinden farklılaştığını vurgulayan ALper, şu bilgileri verdi: "Yakın zamanda yayınlanan uluslararası bir raporda, Sabancı Holding'in ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel Sürdürülebilirlik) açısından bölgede göze çarpan bir konumda olduğunu ve ESG ile ilgili yatırımlarından hisse senedi yatırımcılarını daha fazla çekme potansiyeline sahip, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) Bölgesi'nde tercih ettiği 5 şirket içinde olduğunu belirtilmiştir. Sabancı Gönüllüleri, BM tarafından Türkiye'den en iyi örnek seçildi. İlk yarıda Brisa 4. Kez CDP İklim Lideri seçildi.

Bu yıl ilk kez hesaplanan 'Tedarikçi İletişimi Derecelendirmesi' alanında da küresel liderler arasına giren Türkiye'den tek şirket oldu. Bu uluslararası başarılar da doğru yolda olduğumuz ispatlıyor."


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