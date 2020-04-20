Sabancı CEO’su Alper: Türkiye hızlı toparlanacak | Ekonomi Haberleri

Koronavirüs sonrasında Türkiye’nin çabuk toparlanacağını söyleyen Sabancı CEO’su Cenk Alper, “Biz Avrupa’ya göre krizden daha hızlı çıkacağız. Virüsün Türkiye için önemli fırsat pencereleri açacağına inanıyorum. Türkiye yeni dünya düzeninde pozitif ayrışan bir ülke olabilir” dedi. 62 bin çalışanı olan Sabancı Topluluğu’nun hiçbir çalışanı ile yollarını ayırmayacağını söyleyen Alper, “Bu dönemde tüm sektörlerde üretimi sürdürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Hürriyet gazetesinden Elif Ergu'nun haberine göre; Koronavirüs salgını döneminde yalnızca Türkiye’deki yatırımları değil Endonezya’dan Brezilya’ya uzanan bir büyüklüğü yöneten, yaklaşık 62 bin çalışanı olan Sabancı Topluluğu’nun CEO’su Cenk Alper’le konuştuk. Alper, Türkiye’nin salgının yarattığı kriz ortamından AB ülkelerinden daha hızlı çıkacağını, virüsün Türkiye için önemli fırsatlar açacağını ve Türkiye’nin yeni dünya düzeninde pozitif ayrışan bir ülke olacağını söylerken, Sabancı Topluluğu olarak da üretimi sürdürdüklerini açıkladı.

Siz bu dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu süreçte ortaya çıkan en güçlü kavram ‘izolasyon’ oldu. ‘İçe kapanma’ olarak da tanımlanabilecek bir durumla karşı karşıyayız. Durumun kalıcı olmayacağına inanıyorum. Kapalı ekonomi modellerine geri dönmek hem çok maliyetli hem de rasyonel değil. Bu küresel salgının bilim ve teknolojinin yardımı ile çözüleceğine, inanıyorum. Küresel boyutta yeni modeller, iş yapış şekilleri doğuracağını düşünüyorum.

Stratejik olarak kalkınmaya başlamamız için ne gerekiyor?

Küresel salgın, her ülkede sağlık altyapısı ve sanayi başta olmak üzere bilim ve teknolojinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Türkiye bu anlamda pek çok ülkeye göre daha şanslı durumda. Sağlık altyapımız pek çok ülkeden daha güçlü. Hükümet, sağlık sistemini geliştirmek konusunda salgın öncesinde de önemli adımlar atmıştı. Savunma sanayinde başardığımız gibi sağlık endüstrisinde de yerli üretim hızla devreye girecektir. Türkiye bu ölçekte küresel olmasa da, krizler konusunda dünyanın en deneyimli ülkeleri arasında. Kriz yönetmeyi biliyoruz. Türkiye ekonomisinin bu krizden çıkışının Avrupa’ya göre daha hızlı olacağına inanıyorum.

HİÇBİR ÇALIŞANIMIZLA YOLLARIMIZI AYIRMAYACAĞIZ

Bu süreci nasıl yönetiyorsunuz?

Tüm tedbirlerimizi en üst düzeyde alıyoruz ve riskleri en aza indiriyoruz. Carrefoursa, Enerjisa, Akbank bugün kamusal sorumluluklarını daha yüksek hissederek çalışıyor. Teknosa tüm mağazalarını kapatan ilk teknoloji perakendecisi oldu. Teknosa çalışanlarımızın bir kısmı da Carrefoursa mağazalarına destek oluyorlar. Hiçbir çalışanımızı geride bırakmadan bu sürecin üstesinden geleceğiz.

START-UP’LARA 200 MİLYON LİRALIK FON

2020 planlarınız nasıl değişti?

Biz 2020 yılı planlarımızı dinamik şekilde güncelliyoruz. Yatırım planları konusunda zamanlama değişiklikleri olabilir. Bu arada bizi çok mutlu eden bir gelişme yaşandı. 200 milyon liralık Kurumsal Girişim Sermayesi Fonumuz SPK tarafından onaylandı. Bu fonu özellikle teknoloji odaklı girişimler için kullanacağız.

Sabancı olarak siz bu süreçte neler yaptınız?

Bu salgından ancak bilim ve teknoloji ile çıkacağımıza inanıyoruz. Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin tüm altyapısını Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına açtık. 10 ton Antimic adlı yeni nesil dezenfektanı Sağlık Bakanlığı’na bağışladık. Sağlık Bakanlığı’na 8 milyon lira değerinde 150 bin adet Covid-19 tanı kitini temin ettik. Aşı ve serum geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere de 1.7 milyon liralık bir desteği de yine Sağlık Bakanlığı’na aktardık. Akbank da 10 milyon liralık nakit destek sağladı. Sabancı olarak Covid- 19 ile mücadeleye sağladığımız katkının değeri 30 milyon lira düzeyinde.

KARİYER ÖYKÜSÜ

GELENEĞİ DEĞİŞTİRDİ!

Cenk Alper 5 kuşak boyunca asker olan bir ailede büyüdü. Subay babasının görevi gereği Anadolu’yu dolaşarak farklı okullarda okudu. Babasının “artık bu geleneği bozalım” yönlendirmesi olmasa o da asker olacaktı. ODTÜ Makine Mühendisliği’nden mezun oldu. Okurken TEK’te çalıştı. Mezun olduktan sonra Borusan Grubu’nda kısa süre çalıştı. Ardından da BekSA şirketine girerek Sabancı Topluluğu’na adım attı. 2002-2007’de grubun ortaklarından Bekaert Belçika Teknoloji Merkezi’nde yöneticilik yaptı. Sonrasında Amerika’da fabrika müdürü oldu. 2007’de Türkiye KordSa’ya Teknoloji Direktörü olarak döndü. 2013’te KordSA CEO’su oldu. 2017-2019’da da Sanayi Grup Başkanlığı yaptıktan sonra 2019’un Ağustos ayında Sabancı Topluluğu CEO’su oldu.

ÜRETİME DEVAM

Üretim ne durumda?

Sanayi ve yapı malzemeleri şirketlerimiz yavaşlatılmış üretim ve seyreltişmiş çalışan düzeni ile sağlık riski yaratmayacak şekilde üretim yapıyorlar.

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