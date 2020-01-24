Ryanair Airbus'tan 100 adet uçak alacak | Ekonomi Haberleri

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair, Airbus SE'den 100 adet uçak satın almayı düşünüyor.

WirtschaftsWoche'de yer alan habere göre Ryanair sözcüsü, şirketin Boeing 737 MAX hava aracının yeniden lisans kazanma sürecindeki belirsizliğe paralel olarak Airbus ile görüşmelere başladığını söyledi.

Ryanair, 2024'e kadar 2019'a göre 60 milyon kişi fazla olmak üzere toplamda 200 milyon yolcu taşıma hedefi kapsamında Boeing'den 135 adet 737 MAX sipariş etmişti. Fakat Boeing hava aracını sarmalayan belirsizliğin sürmesiyle havayolu, hedefine ulaşmak için araç sıkıntısı yaşayacak.

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