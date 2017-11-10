Rusya'ya ilk domates ihracatı yapıldı

Bir Rus market zinciri İzmir'deki Agrobay serasından Türkiye'ye yönelik yasağın kalkmasından sonra ilk domates ithalatını yaptı.

Türk-Rus ilişkilerinde gündemi uzun süre meşgul eden konulardan olan domates ihracatında yasağın "sınırlı" olarak kaldırılmasının ardından bu ülkeye ilk sevkiyat, İzmir'in Bergama ilçesinden yapıldı.

Bergama'daki Agrobay seralarında hasat edilen domatesler, TIR'lara yüklenerek St. Petersburg'a gönderildi. Rusya'daki bir perakende zincirine gönderilen domatesler, bu ülke genelindeki 750 markete ulaştırılacak.

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Agrobay Seracılık Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Şentürk, uçak krizi öncesi 10 bin ton domates gönderdikleri Rusya ile bu yıl 5 bin tonluk anlaşma yaptıklarını ifade etti.

Şentürk, "Rusya'nın en büyük indirimli market zincirlerinden birine satış yapacağız. Uçak krizi öncesi yıllık 14 bin tonluk üretimimizin 10 bin tonunu Rusya'ya gönderiyorduk. Geçen sene bu pazar kapalı olduğu için iç piyasa payını yüzde 65'e çıkardık ve Avrupa’da yeni müşteriler bulduk. Bu yıl 5 bin tonluk bir anlaşma yaptık, fiyat odaklı olarak bunu 7 bin tona çıkarabiliriz" şeklinde konuştu.

Rusya, Türkiye'den domates ithalatı yasağını resmi olarak 1 Kasım itibariyle yıllık 50 bin ton ürün için kaldırmıştı. Ancak o tarihten bugüne kadar ihracat gerçekleştirilememişti.

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