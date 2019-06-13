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Rusya'ya domates ihracatındaki artış yüz güldürüyor

13.06.2019 - 11:31
Rusya'ya domates ihracatındaki artış yüz güldürüyor | Ekonomi Haberleri

Türkiye'den yılın ocak-mayıs döneminde Rusya'ya yapılan domates ihracatındaki artış üreticiyi ve ihracatçısını sevindirdi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den Rusya'ya yılın beş aylık döneminde 314 bin 66 tonluk yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirilerek 229 milyon 868 bin 717 dolar gelir elde edildi.

Söz konusu dönemde yapılan ihracatta domates ilk sırada yer aldı. Türkiye'den bu dönemde Rusya'ya 68 bin 414 ton domates ihraç edilerek, karşılığında da 62 milyon 465 bin 273 dolar kazanç sağlandı. Ülkeden geçen yılın aynı döneminde de Rusya'ya 24 bin 310 ton domates ihracatından 20 milyon 801 bin 867 dolar kazanılmıştı. Böylece Türkiye'den Rusya'ya yapılan domates ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 181, değerde ise yüzde 200 arttı.

Trabzon'dan da Rusya'ya yılın ocak-mayıs döneminde 15 bin 224 ton domates satılarak 13 milyon 854 bin 750 dolar gelir elde edildi. Kentten geçen yılın aynı döneminde Rusya'ya 4 bin 263 ton domates ihraç edilmiş, 3 milyon 479 bin 200 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece Trabzon'dan Rusya'ya yapılan domates ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 257, değerde yüzde 298 artış gösterdi.

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"RUSYA'YA EN FAZLA DOMATES İHRAÇ EDİLDİ"

Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Rusya'nın yaş meyve sebze ihracatında her zaman ön planda olduğunu söyledi.

Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatında bu dönem ürün olarak 34 kalemden ihracat yapıldığına dikkati çeken Gürdoğan, ürün bazında ihracatta da domatesin ilk sırada yer aldığını ifade etti.

"RUSYA PAZARINDAN ÇOK DAHA FAZLA PAY ALMA GAYRETİNDEYİZ"

Domates ihracatındaki artıştan memnun olduklarını vurgulayan Gürdoğan, "Rusya'ya domates ihracatına güzel bir başlangıç yaptık ve söz konusu ihracatı çok daha iyi rakamlarla tamamlamayı hedefliyoruz. Rusya pazarından çok daha fazla pay alma gayretindeyiz." dedi.

Gürdoğan, lojistik avantajlar nedeniyle Rusya pazarına en taze ve uygun fiyattan ürün sunabilen ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, "Pazara girişte prosedürlerin ağır işlemesi ihracatımıza ister istemez olumsuz yansımakta. Yapılan üst düzey temaslar sonucunda bu prosedürlerin de çok daha kolaylaşacağına ve ihracatımızın daha da artacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın Türkiye'ye tahsis ettiği domates ihracat kotasını 150 bin tona çıkardığını ancak kotanın birikimli sistem olarak uygulanmasını kabul etmediklerini belirten Gürdoğan, kota türünün yıllık olarak uygulanarak yıllık kota miktarının en az 250 bin tona çıkarılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Gürdoğan, Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatında ürün çeşitliliğinin arttığını ifade ederek, ihracat kalemlerini artırmaya yönelik, ihracatçıların büyük özveri gösterdiğine, en kaliteli ve en uygun fiyattan ürünlerin Rusya tüketicisine sunulduğuna vurgu yaptı. 


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