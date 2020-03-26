‹ Önceki Haber New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı

Rusya'nın uluslararası rezervleri 30 milyar dolar azaldı

26.03.2020 - 17:30
Rusya'nın uluslararası rezervleri 30 milyar dolar azaldı | Ekonomi Haberleri

Rusya'nın uluslararası rezervleri, 13-20 Mart döneminde yüzde 5,1 azalarak 551,2 milyar dolara düştü.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 13-20 Mart'ta yüzde 5,1, miktar bazında da 29,8 milyar dolar azalarak 551,2 milyar dolara geriledi.

Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu düşüşün ana nedeni olarak "döviz piyasalarındaki olumsuz sürecin baskın etkisi" gösterildi.

##$HABER_1460994$##

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, dün yaptığı açıklamada, Rus ekonomisinin bu yıl büyümeyeceğini belirterek, "Tahminler şu anda hazırlanıyor ancak büyük ihtimalle Rus ekonomisi bu yıl küçülecek." ifadesini kullanmıştı.

Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşan ülkenin uluslararası rezervleri, Ağustos 2008'de 598 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
91.528 Değişim: 2,77% Hacim : 11.613 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 88.481 26.03.2020 Yüksek 91.807
Açılış: 88.960
6,4018 Değişim: -0,22%
Düşük 6,3809 26.03.2020 Yüksek 6,5056
Açılış: 6,4157
7,0657 Değişim: 1,16%
Düşük 6,9707 26.03.2020 Yüksek 7,1034
Açılış: 6,9847
334,48 Değişim: 0,22%
Düşük 322,05 26.03.2020 Yüksek 339,07
Açılış: 333,76
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.