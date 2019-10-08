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Rusya'nın petrol ihracatı arttı, geliri azaldı

08.10.2019 - 14:37
Rusya'nın petrol ihracatı arttı, geliri azaldı | Ekonomi Haberleri

Rusya'nın petrol ihracatı bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bazında arttı, gelir bazında düştü.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir yılın 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 79,9 milyar dolara geriledi. Bu dönemde Rusya'nın petrol ihracatının miktarı ise yüzde 2,4 artarak 173,4 milyon ton oldu.

İhracat hacmindeki artışa rağmen uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi gelirin azalmasına yol açtı.

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Ocak-ağustos döneminde Rusya'nın kömür ihracatında ise dış satımın tutarı yüzde 3,7 artışla 10,9 milyar dolara, miktarı yüzde 5,8 artışla 134,4 milyon tona çıktı.

Rusya, geçen yıl petrol ihracatından 129 milyar dolar gelir elde etmişti.


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