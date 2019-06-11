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Rusya'nın petrol geliri düştü, doğal gaz geliri arttı

11.06.2019 - 14:49
Rusya'nın petrol geliri düştü, doğal gaz geliri arttı | Ekonomi Haberleri

Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 düşerken, doğalgaz ihracatı gelirleri yüzde 2,2 arttı.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin petrol ihracatı gelirleri ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 azalarak, 34,9 milyar dolara düştü. Bu dönemde doğalgaz ihracatı gelirleri ise yüzde 2,2'lik artışla, 16,9 milyar dolara yükseldi.

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Bu dönemde Rusya'nın petrol ihracat hacmi yüzde 1,6'lık artışla 87,2 milyon tona çıkarken, doğalgaz ihracat hacmi ise yüzde 5,3 azalarak, 76,2 milyar metreküpe düştü. Söz konusu dönemde Rusya’nın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatı ise yüzde 50 artarak 23,1 milyon metreküpe çıktı. LNG ihracat gelirleri de 3,6 milyar dolara ulaştı.

Rusya, geçen yıl petrol ihracatından toplam 129 milyar dolar, doğalgaz ihracatından ise toplam 49,1 milyar dolar gelir elde etmişti. 


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