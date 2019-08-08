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Rusya'nın dış ticaret fazlası geriledi

08.08.2019 - 13:44
Rusya'nın dış ticaret fazlası geriledi | Ekonomi Haberleri

Rusya’nın dış ticaret fazlası bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 gerileyerek 92,2 milyar dolara düştü.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin ihracatı, bu yılın ocak-haziran döneminde 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 azalarak 206,5 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 2’lik azalışla 114,3 milyar dolara düştü.

Rusya’nın dış ticaret fazlası bu yılın ilk yarısında 2018’in aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 düşerek 92,2 milyar dolara geriledi.

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Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz ihracatçılarından Rusya’nın ihracatında yakıt ve enerji ürünlerinin payı ise söz konusu dönemde 2018’ye göre yüzde 64’ten 64,7’ye çıktı. Rusya'nın dış ticaret fazlası 2018'de yüzde 62'lik artışla 211,6 milyar dolara ulaşmıştı.

Rusya, geçen yıl ihracatının yüzde 87,9’unu, ithalatının ise yüzde 89’unu Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere yapmıştı. 


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