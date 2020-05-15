‹ Önceki Haber Bütçe uygulama sonuçları açıklandı Bütçe uygulama sonuçları açıklandı Sonraki Haber › Almanya ekonomisinde 11 yılın en sert daralması Almanya ekonomisinde 11 yılın en sert daralması

Rusya'nın dev petrol şirketinden büyük zarar

15.05.2020 - 12:08 | Son Güncelleme :
Rusya'nın dev petrol şirketinden büyük zarar | Ekonomi Haberleri

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft bu yılın ilk çeyreğinde 156 milyar ruble zarar açıkladı.

Rosneft'ten yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin bu yılın ilk çeyreğinde 2019'a göre yüzde 15 azalarak 1,8 trilyon rubleye (yaklaşık 24 milyar dolar) düştüğü belirtildi.

Söz konusu dönemde, şirketin petrol üretiminin yüzde 1,1 azalarak 57 milyon tona düştüğü aktarılan açıklamada, şirketin 2020'nin ilk çeyreğinde 156 milyar ruble (yaklaşık 2,2 milyar dolar) zarar ettiği bildirildi.

##$HABER_1462087$##

Açıklamada, ayrıca şirketin Venezuela'daki tüm varlıklarını Rus hükümetinin sahip olduğu şirkete aktarılmasıyla ülkedeki faaliyetlerini tümüyle sonlandırdığı belirtildi.

Rosneft'in net karı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak 708 milyar rubleye yükselmişti.

 BIGPARA 'CANLI BORSA' ABONELİĞİNİ BURAYA TIKLAYARAK İNDİRİMLİ OLARAK SATIN ALABİLİRSİNİZ...


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.061 Değişim: 0,88% Hacim : 7.042 Mio.TL Son veri saati : 14:32
Düşük 99.678 15.05.2020 Yüksek 100.813
Açılış: 99.678
6,9097 Değişim: -0,12%
Düşük 6,8987 15.05.2020 Yüksek 6,9311
Açılış: 6,918
7,4684 Değişim: -0,20%
Düşük 7,4574 15.05.2020 Yüksek 7,5024
Açılış: 7,4831
385,31 Değişim: 0,07%
Düşük 383,99 15.05.2020 Yüksek 386,80
Açılış: 385,04
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.