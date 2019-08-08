‹ Önceki Haber Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? Sonraki Haber › Belirsizlikler Euro Bölgesi’nin büyümesine zarar veriyor Belirsizlikler Euro Bölgesi’nin büyümesine zarar veriyor

Rusya'nın dev bankasının kârı yüzde 23 azaldı

08.08.2019 - 14:16
Rusya'nın dev bankasının kârı yüzde 23 azaldı | Ekonomi Haberleri

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin net karı yüzde 23 azaldı.

Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB’den yapılan açıklamaya göre, 2018’in ocak-haziran döneminde 99,8 milyar ruble olan bankanın net karı, bu yılın aynı döneminde 76,8 milyar rubleye (yaklaşık 1,1 milyar dolar) düştü.

Bankanın bu yılın ilk 6 ayındaki net faiz gelirleri de 2018’e göre yüzde 10,3 azalarak 213,6 milyar rubleye gerilerken, kredi portföyü ise söz konusu dönemde yüzde 1,7 artarak 11,6 trilyon rubleye yükseldi. Açıklamada, kredi portföyündeki artışın ana nedeni olarak, yıl başından bu yana bireysel kredilerde yaşanan yüzde 10,4’lük artışa işaret edildi.

##$HABER_1456708$##

Mali sonuçlarını açıklamasının ardından VTB'nin hisseleri Moskova Borsası'nda yüzde 1,8 değer kaybetti.

VTB’nin net karı 2018’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 48,9 artarak 178,8 milyar rubleye yükselmişti. 


‹ Önceki Haber Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? Sonraki Haber › Belirsizlikler Euro Bölgesi’nin büyümesine zarar veriyor Belirsizlikler Euro Bölgesi’nin büyümesine zarar veriyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.043 Değişim: 1,01% Hacim : 5.727 Mio.TL Son veri saati : 17:33
Düşük 97.852 08.08.2019 Yüksek 99.332
Açılış: 99.125
5,4585 Değişim: -0,68%
Düşük 5,4494 08.08.2019 Yüksek 5,5149
Açılış: 5,4958
6,1283 Değişim: -0,45%
Düşük 6,1223 08.08.2019 Yüksek 6,1942
Açılış: 6,1558
262,37 Değişim: -1,09%
Düşük 261,86 08.08.2019 Yüksek 266,06
Açılış: 265,25
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.