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Rusya'dan 'dolar' açıklaması

05.09.2018 - 10:08
Rusya'dan 'dolar' açıklaması

Lavrov, Washington'un para birimi doları, diğer ülkeleri cezalandırmak için kullandığını ileri sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus televizyonu Pervıy Kanalda (Birinci Kanal) yaptığı açıklamada, "Dolar, uluslararası döviz ve finans sistemidir. Bu doğru mu? Evet doğru. Herkes bunu kabul etti, onlarca yıl boyunca bu kuralla yaşadık ve ABD'nin ana döviz sahibi olarak yükümlülüklerini yerine getirmesini umduk" dedi.

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Lavrov, Washington'un başkalarını cezalandırmak için doları baskı aracı olarak kullandığını savunarak, "Hemen dolar cinsinden her türlü banka operasyonlarının hizmetine son veriyorlar. Hem de bunu sadece cezalandırmak istedikleri ülkeye karşı değil, bu ülkeyle ilişkisi olan herkese karşı yapıyorlar" diye ekledi.


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