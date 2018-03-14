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Rusya'dan 6 milyon turist bekliyor

14.03.2018 - 10:11

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Rus pazarını domine eden tur operatörlerinin elde etmiş oldukları erken rezervasyon rakamlarını üst üste koyduğumuz zaman 2018'de Rusya'dan gelecek turist sayısının 6 milyonu geçeceği anlaşılıyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısının geçen yılı da geçmesinin beklendiğini ifade ederek, "Rus pazarını domine eden tur operatörlerinin elde etmiş oldukları erken rezervasyon rakamlarını üst üste koyduğumuz zaman 2018’de Rusya’dan gelecek turist sayısının 6 milyonu geçeceği anlaşılıyor." dedi.

Kurtulmuş, Moskova'daki temasları kapsamında, Türk turizm sektörü ve Rus pazarıyla ilgili son gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi. 

Rus yetkililerle gerçekleştirilen temaslar kapsamında, Türkiye ve Rusya arasında turizm alanında yapılabilecek çalışmaları gözden geçirdiklerini ifade eden Kurtulmuş, "Yakın dönemde çok ciddi siyasi krizler yaşandı. Ancak ülke halkları arasında bu siyasi krizlere eş zamanlı bir ayrışma, bir farklılaşma ya da uzaklaşma olmadı. Bunun en somut örneği de 2017 turist rakamlarıdır." diye konuştu.

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Türkiye’yi geçen yıl 4 milyon 700 bin Rus turistin ziyaret ettiğini anımsatan Kurtulmuş, "Biz turizmi ve kültürü, halklar arasında yakınlaşmayı sağlayacak, siyaseten ortaya çıkan farklılıkları bir şekilde hoşgörmenin aracı olarak kullanabileceğimiz birer yumuşak güç unsuru olarak gördüğümüzü bir kez daha teyit ettik ve bu alanda ne tür çalışmalar yapılabilecek, onları gözden geçirdik." değerlendirmesinde bulundu. 

Turizm alanında, Karadeniz’e komşu ülkelerle ortak bir kruvaziyer rotasının tespit edilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini bildiren Kurtulmuş, "Aynı şekilde Doğu Akdeniz’de kruvaziyer gemileriyle ilgili bir çalışmada nasıl müşterek hareket edebiliriz ve Kafkaslar'da nasıl ortak paketler oluşturabiliriz, bunları müzakere ediyoruz." dedi. 

RUS TURİST SAYISINDA ÇITA YÜKSELİYOR 

Numan Kurtulmuş, Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı (MITT) kapsamında, Rusya’da faaliyet gösteren 20 tur operatörü temsilcisiyle görüştüklerini belirterek, "Rus pazarını domine eden tur operatörlerinin elde etmiş oldukları erken rezervasyon rakamlarını üst üste koyduğumuz zaman 2018’de Rusya’dan gelecek turist sayısının 6 milyonu geçeceği anlaşılıyor." ifadesini kullandı. 

Kurtulmuş, Türkiye’nin turizm sektörünün ciddi bir şekilde profesyonelleştiğine işaret ederek, krizlerin, ülkelerin ya da sektörlerin kapasitelerini de ortaya koyduğunu, Türkiye’de önemli bir kapasite olduğunu gördüklerini, devlet olarak da bu süreçte çok ciddi teşvikler verdiklerini söyledi. 

Geçen yılın sonunda, otellerin kendi yatırımlarını yenileyebilmesi için tahsis edilen alanların 49 yıllığına yeniden tahsisi veya satılmasıyla ilgili bir karar alındığını anımsatan Kurtulmuş, "Bu da çok büyük bir teşviktir, sektörün uzun yıllardır beklediği bir teşviktir. Hükümet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Sektörde büyük bir motivasyon ve canlılık var." dedi. 

Rusya’nın Türkiye’ye vize uygulamasına yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Kurtulmuş, "Vizenin en azından çok kolaylaştırılması konusunda ilk adımın atılması ve arkasından da vizenin kaldırılması hem Rusya’nın menfaatinedir hem de Türkiye’nin menfaatinedir. Bunu talep ediyoruz. Bu konuda bir anlayışın olduğunu görüyorum ve sonuç alacağımızı ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. 


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