Rusya'da yeni hükümet kuruldu | Ekonomi Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün yeni hükümeti onaylarken; yeni hükümeti geçmişin kenara bırakılması olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yeni hükümeti onayladı. Putin yeni hükümeti geçmişin kenara bırakılması olarak nitelendirdi. Yeni hükümette ekonomi bakanı ve başbakan birinci yardımcısı değişti. Ancak maliye, dışişleri, savunma, enerji ve tarım bakanları eski görevlerinde kalmaya devam etti.

Yeni hükümet, Putin'in siyasi sistemin kapsamlı bir şekilde değişiklik açıklamasının üzerinden bir hafta geçmeden kuruldu.

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ve hükümeti 15 Ocak'ta Putin'in Rusya anayasasındaki kapsamlı değişikliklere ilişkin ülke genelinde oylama yapma önerisinin hemen ardından istifa etmişti.

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Putin 16 Ocak'ta yeni başbakan olarak hemen hemen hiç siyasi geçmişi olmayan 2010 tarihinden itibaren Federal Vergi Servisi Başkanlığı görevini yürüten Mikhail Mishustin'i atamıştı.

Putin'in önerdiği değişiklikler, 2024'e zemin hazırlamaya yönelik olarak görülüyor. 67 yaşında olan Putin'in 1999'dan bu yana devlet başkanlığı ya da başbakanlık görevlerini yürüttükten sonra 2024 yılında başkanlıktan ayrılması gerekiyor.

Eski bir KGB subayı olan Putin, dünyanın en büyük ülkesi ve en büyük iki nükleer gücünden biri üzerinde güç kullanabilmek için görev süresinin bitiminden sonra bir süre daha görevde kalmak istediği konusunda eleştiriliyor.

Putin dün yeni hükümete yaptığı açıklamada "En önemli görev vatandaşlarımızın refahını artırmak, devletimizi ve ülkemizin dünyadaki konumunu güçlendirmektir. Tüm bunlara kesinlikle ulaşılabilir hedefler" dedi

Putin ayrıca "Çok dengeli bir hükümete ulaştık. Bir önceki hükümette çalışan yeterince insanımızın yanı sıra büyük bir yenilenme var" dedi.

Maliye Bakanı Anton Siluanov, Enerji Bakanı Alexander Novak, Tarım Bakanı Dmitry Patrushev, Savunma Bakanı Sergei Shoigu ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov görevlerinde kalmaya devam etti.

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