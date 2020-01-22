‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı Sonraki Haber › ABD'li dev bankadan petrol tahmini ABD'li dev bankadan petrol tahmini

Rusya'da yeni hükümet kuruldu

22.01.2020 - 13:35
Rusya'da yeni hükümet kuruldu | Ekonomi Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün yeni hükümeti onaylarken; yeni hükümeti geçmişin kenara bırakılması olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yeni hükümeti onayladı. Putin yeni hükümeti geçmişin kenara bırakılması olarak nitelendirdi. Yeni hükümette ekonomi bakanı ve başbakan birinci yardımcısı değişti. Ancak maliye, dışişleri, savunma, enerji ve tarım bakanları eski görevlerinde kalmaya devam etti.

Yeni hükümet, Putin'in siyasi sistemin kapsamlı bir şekilde değişiklik açıklamasının üzerinden bir hafta geçmeden kuruldu.

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ve hükümeti 15 Ocak'ta Putin'in Rusya anayasasındaki kapsamlı değişikliklere ilişkin ülke genelinde oylama yapma önerisinin hemen ardından istifa etmişti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Putin 16 Ocak'ta yeni başbakan olarak hemen hemen hiç siyasi geçmişi olmayan 2010 tarihinden itibaren Federal Vergi Servisi Başkanlığı görevini yürüten Mikhail Mishustin'i atamıştı.

Putin'in önerdiği değişiklikler, 2024'e zemin hazırlamaya yönelik olarak görülüyor. 67 yaşında olan Putin'in 1999'dan bu yana devlet başkanlığı ya da başbakanlık görevlerini yürüttükten sonra 2024 yılında başkanlıktan ayrılması gerekiyor.

Eski bir KGB subayı olan Putin, dünyanın en büyük ülkesi ve en büyük iki nükleer gücünden biri üzerinde güç kullanabilmek için görev süresinin bitiminden sonra bir süre daha görevde kalmak istediği konusunda eleştiriliyor.

Putin dün yeni hükümete yaptığı açıklamada "En önemli görev vatandaşlarımızın refahını artırmak, devletimizi ve ülkemizin dünyadaki konumunu güçlendirmektir. Tüm bunlara kesinlikle ulaşılabilir hedefler" dedi

Putin ayrıca "Çok dengeli bir hükümete ulaştık. Bir önceki hükümette çalışan yeterince insanımızın yanı sıra büyük bir yenilenme var" dedi.

Maliye Bakanı Anton Siluanov, Enerji Bakanı Alexander Novak, Tarım Bakanı Dmitry Patrushev, Savunma Bakanı Sergei Shoigu ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov görevlerinde kalmaya devam etti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
122.540 Değişim: 0,00% Hacim : 12.007 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 122.188 23.01.2020 Yüksek 123.457
Açılış: 122.392
5,9337 Değişim: -0,04%
Düşük 5,9244 24.01.2020 Yüksek 5,9369
Açılış: 5,9358
6,5610 Değişim: -0,09%
Düşük 6,5503 24.01.2020 Yüksek 6,5687
Açılış: 6,5666
298,05 Değişim: -0,06%
Düşük 297,46 24.01.2020 Yüksek 298,43
Açılış: 298,24
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.