Rusya'da sermaye çıkışı düştü | Ekonomi Haberleri

Rusya'da sermaye çıkışının, bu yılın ocak-ekim döneminde 31,6 milyar dolar olduğu bildirildi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede geçen yılın ocak-ekim döneminde sermaye çıkışının 41,2 milyar dolar iken, rakamın, bu yılın aynı döneminde 31,6 milyar dolara gerilediği kaydedildi. Açıklamada, özellikle dış borç ödemelerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha az olduğu, bu nedenle sermaye çıkışında düşüşün devam ettiği belirtildi.

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Merkez Bankası tahminlerine göre, Rusya'da bu yıl toplamda 40 milyar dolarlık sermaye çıkışının gerçekleşmesi bekleniyor.

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