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Rusya'da sanayi üretimi geriledi

18.11.2020 - 11:34
Rusya'da sanayi üretimi geriledi | Ekonomi Haberleri

Rusya'da sanayi üretimi endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 5,9 düşüş gösterdi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), ekim ayına ilişkin sanayi üretimi endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Rusya'da sanayi üretimi ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 düştü.

Ülkede sanayi üretimi ocak-ekim döneminde ise yıllık bazda yüzde 3,1 geriledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve küresel emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Rus ekonomisi bu yılın ilk yarısında yüzde 3,6 küçülmüştü.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 1,3 büyüyen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ile 5 arasında küçülmesi bekleniyor.


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