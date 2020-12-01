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Rusya'da imalat PMI düşüşte

01.12.2020 - 10:49
Rusya'da imalat PMI düşüşte | Ekonomi Haberleri

Rusya'da imalat PMI endeksi ekim ayının ardından kasımda da düşüşünü sürdürdü.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, Rusya’nın kasım ayına ilişkin imalat PMI verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, kasımda bir önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak 46,3 puana geriledi. Bu değerle endeks, mayıs ayından bu yana en sert düşüşünü gördü.

Böylelikle endeks, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekim ayından sonra bir kez daha düşerek bu yıl ikinci defa küçülme sürecine girdi.

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Markit Ekonomisti Sian Jones, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Veriler, Kovid-19 salgınının Rusya’daki talebe yönelik önemli etkisini gösteriyor. Ancak, yeni ihracat satışları, mütevazı olmasına rağmen ufak bir ışık verdi. Tedarik zincirindeki aksamalar da belirginliğini sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.

Rusya'da sanayi üretimi endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 5,9 düşüş göstermişti.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 1,3 büyüyen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ile 5 arasında küçülmesi bekleniyor.


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