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Rusya yaptırımları bu hafta içinde kaldırabilir

17.05.2017 - 17:46

Rusya, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların iptali için gerekli belgeleri neredeyse hazırladı. Bu hafta içinde çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların iptali için gereken bir dizi belgenin bu hafta içerisinde hazırlanacağını söyledi. Öte yandan dün Dvorkoviç ile domates üreticilerinin buluşması bazı gazetelerde Türk domatesine Rusya kapısının açılacağı şeklinde yankı buldu.

Sputnik'in haberine göre Dvorkoviç, "Tüm anlaşmaların bu hafta içerisinde kayda geçirileceğini düşünüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la varılan anlaşmalar şu anda kağıt üzerine geçiriliyor. İşlerin neredeyse yüzde 99'u tamamlandı. Bazı biçimsel ayrımlar üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Dvorkoviç ayrıca, hükümetin söz konusu belgelerin taslaklarını büyük ölçüde hazırladığını belirtip, "Protokol imzalanır imzalanmaz kısıtlamaların iptali başlayacak" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan, 10 Mayıs'ta Soçi'de gerçekleştirdikleri görüşmede, Türkiye'ye hizmet, ürün, tekstil ve inşaat sektörlerinde uygulanan yaptırımların neredeyse hepsinin iptali konusunda anlaşmaya varmıştı.

Türkiye'den domates alımına ve Türk vatandaşlarına vize uygulanmasına yönelik kısıtlamalarınsa devam ettirileceği açıklanmıştı.

DOMATES YASAĞI DA KISMEN KALKABİLİR

turkrus.com sitesinin haberine göre ise, Türk domatesine yasağın “kısmen kaldırılması” konusunda da bu ay sonuna kadar Rusya’da karar alınabileceği bildirildi.

Dvorkoviç bu kapsamda önceki gün Moskova’da büyük yerli domates üreticileri ile bir araya geldi. İzvestiya gazetesi bu toplantıyı "Türk domatesine Rusya'da kapı açılıyor" başlığı ile duyurdu. Zirvede "Türk domatesine yasağın hangi şartlarda nasıl kaldırılacağının" ele alındığı belirtildi. Dvorkoviç’in Türkiye ile yaptırım konusunu çözüne bağlamak için Moskova’da hazırlıklar yaptığı ve yakında Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev’e bir rapor sunacağı bildiriliyor.

İzvestiya gazetesi, Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleştirilmesi kapsamında yapılan toplantıda, Türk menşeli domatese uygulanan genel yasağın hangi şartlarda nasıl hafifletilebileceği konusunun masaya yatırıldığını duyurdu. Rus tarafında masada olan seçeneklerden birinin, Türk domatesine sadece yerli üretimin talebi karşılayamadığı kış döneminde izin vermek olduğu belirtiliyor.

Bazı kaynaklar, Dvorkoviç’in uçak krizi sonrası konan vize hariç tüm yaptırımların kaldırılması konusunda çalışmaları yürüttüğünü vurguladılar. 22 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği zirvesinin bu açıdan önemine işaret eden kaynaklar, “Erdoğan Soçi zirvesinde Putin’i zirveye davet etti. Putin gelirse yaptırımların kaldırıldığı müjdesiyle gelmesi çok büyük ihtimal. Ancak Putin’in katılımı kesin değil” dedi.

 


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