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Rusya, Türkiye uçuşlarını başlatabilir

30.06.2020 - 14:18
Rusya, Türkiye uçuşlarını başlatabilir | Ekonomi Haberleri

Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih "Türkiye ile uçuşları başlatmayı değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Türkiye'nin 15 Temmuz'da Rusya ile hava yolu ulaşımını tekrar başlatmaya yönelik teklifini değerlendirdiklerini bildirdi.

Ditrih, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan uluslararası hava yolu ulaşımına dair değerlendirmelerde bulundu.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleriyle hava yolu ulaşımının yakında açılabileceğine işaret eden Ditrih, "BDT, bizim için tümüyle uluslararası bir bölge olarak sayılmaz. Bize daha yakınlar... Dolayısıyla BDT ile hava yolu ulaşımını diğer ülkelere kıyasla daha erken başlatabiliriz." dedi.

Rusların en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Türkiye ile de hava yolu ulaşımının açılmasını değerlendirdiklerini bildiren Ditrih, "Türkiye'nin 15 Temmuz'da Rusya ile hava yolu ulaşımını tekrar başlatmaya yönelik teklifini değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Ülke basınında, Rusya'nın 15 Temmuz itibarıyla 15 ülkeye uluslararası uçuşları tekrar başlatmayı planladığı belirtilmişti. Söz konusu ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğu öne sürülmüştü.


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