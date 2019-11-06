‹ Önceki Haber Xerox, HP'yi satın almak istiyor Xerox, HP'yi satın almak istiyor Sonraki Haber › Dijital merkez bankası parası geliyor Dijital merkez bankası parası geliyor

Rusya’nın en büyük petrol şirketi karını artırdı

06.11.2019 - 11:51
Rusya’nın en büyük petrol şirketi karını artırdı | Ekonomi Haberleri

Rosneft'in net karı bu yılın ocak-eylül döneminde 550 milyar rubleye yükseldi.

Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in net karı, bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 550 milyar rubleye (yaklaşık 8,7 milyar dolar) çıktı.

Rosneft’ten yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin söz konusu dönemde 2018’e göre yüzde 6,2 artarak 6,5 trilyon rubleye (yaklaşık 101 milyar dolar) çıktığı belirtildi.

##$HABER_1458370$##

Operasyon gelirlerindeki olumlu seyir ve mali harcamalardaki azalmanın, şirketin karındaki artışın ana nedeni olarak gösterildiği açıklamada, sermaye giderlerinin 2019’un Ocak-Eylül döneminde 2018’e kıyasla yüzde 6,4 azalarak 634 milyar rubleye düştüğü vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu dönemde şirketin net karının yüzde 25 artarak 550 milyar rubleye çıktığı kaydedildi.

Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in net karı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 150 artarak 549 milyar rubleye yükselmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.144 Değişim: 0,62% Hacim : 7.552 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.368 06.11.2019 Yüksek 101.599
Açılış: 100.672
5,7611 Değişim: 0,16%
Düşük 5,7458 06.11.2019 Yüksek 5,7711
Açılış: 5,752
6,3809 Değişim: 0,17%
Düşük 6,3667 06.11.2019 Yüksek 6,3985
Açılış: 6,3702
275,78 Değişim: 0,47%
Düşük 274,28 06.11.2019 Yüksek 276,04
Açılış: 274,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.