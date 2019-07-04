Rusya Merkez Bankası'ndan 'faiz indirimi' sinyali | Ekonomi Haberleri

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, "Bu ay yapılacak toplantıda faiz indirimini değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bankanın bu ayki toplantısında faizlerin 50 baz puan düşürülmesi seçeneği de dahil olmak üzere faiz indirimini değerlendireceğini belirtti. Merkez Bankası gelecek para politikası toplantısını 26 Temmuz'da yapacak.

Nabiullina daha önce Reuters ile yaptığı söyleşide faizleri küçük adımlarla düşürmeyi tercih edeceklerini belirtmişti.

St Petersburg'da her yıl yapılan bankacılık kongresinde konuşan Nabiullina, risk dengesinin enflasyonun 2020'de yavaşlamasına işaret ettiğini belirtti.