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Rusya Merkez Bankası'ndan çağrı

07.11.2019 - 13:05
Rusya Merkez Bankası'ndan çağrı | Ekonomi Haberleri

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, küresel ekonominin giderek belirsiz bir hale geldiğini belirterek, “Rusya’nın ekonomik büyümesi için kritik öneme sahip yapısal reformları derhal hayata geçirmeliyiz.” dedi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, Rus ekonomisindeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki enflasyon risklerinin azaldığına işaret eden Nabiullina, “Faizi daha da indirmek için potansiyelimiz mevcut. Sürekli endişelendiğimiz konu olan halkın enflasyon beklentisi düşüyor. Ancak faizi hemen düşürelim diye karar almak için acele etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Küresel ekonomik gelişmelerin umut vermediğine vurgu yapan Nabiullina, “Küresel ekonominin giderek belirsiz bir hale geldiğini varsayarsak, ekonomik büyümemizin önündeki en büyük engel şu anda yapısal reformlar.” dedi.

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Rusya’da yatırımların artması için yapısal reformların şart olduğunu vurgulayan Nabiullina, “Rusya’nın ekonomik büyümesi için kritik öneme sahip yapısal reformları derhal hayata geçirmeliyiz. Bu konuda vakit kaybedemeyiz.” yorumunu yaptı.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, ekim ayında politika faizini yüzde 6,5’e kadar düşürmüştü.


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