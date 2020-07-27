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Rusya ile uçuşların nasıl olacağı belli oldu

27.07.2020 - 14:38
Rusya ile uçuşların nasıl olacağı belli oldu | Ekonomi Haberleri

Bakan Karaismailoğlu, Rusya ile uçuşların alınacak bir dizi önlemle 1 Ağustos 2020 itibari ile başlatılacağını ve ilk olarak Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don’dan Ankara ve İstanbul arasında seferlerin gerçekleştirileceğini bildirdi. Karaismailoğlu, Rusya’dan tatil bölgelerine doğru uçuşların ise 10 Ağustos 2020’den itibaren yapılacağını ve Antalya, Bodrum ve Dalaman Havalimanları ile olacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı ile bir dizi görüşmenin yapıldığını ve 24 Temmuz 2020 tarihinde uçuşların başlatılmasına yönelik kararların alındığını bildirdi. İki ülke arasında yapılan görüşmeler kapsamında Rusya Federasyonu’nun uluslararası uçuşlarını 1 Ağustos 2020 tarihi itibariyle açma kararı aldığını anlatan Karaismailoğlu, ilk etapta Rusya Federasyonu’ndan Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don ile Türkiye’den Ankara ve İstanbul arasında seferlerin gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirdi. Karaismailoğlu, Rusya ile Türkiye’nin tatil bölgeleri havalimanlarına uçuşların ise 10 Ağustos 2020 itibariyle başlatılacağını açıklayarak, “Rusya Federasyonu’ndan Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don ve Türkiye’den Antalya, Bodrum ve Dalaman arasında tarifeli ve charter seferleri de 10 Ağustos’ta başlayacak” dedi.

BELGESİ OLMAYAN UÇAĞA BİNEMEYECEK

Bakan Karaismailoğlu, Rusya ile Türkiye arasında uçuşların başlamasının iki ülke tarafından da sabırsızlıkla beklendiğini, ancak uçuşların Kovid-19’a yönelik bir dizi önlemle başlatılacağını söyledi. Rusya’ya gidecek yolcu ve mürettebatın en fazla üç gün önce PCR metodu ile gerçekleştirilmiş Kovid-19 testi yaptırmış olmaları gerektiğini anlatan Karaismailoğlu, “Negatif sonuçlu Kovid -19 testinin ibraz edilememesi durumunda ise Rusya’ya giden yolcuların varışlarından itibaren 3 gün içinde bir laboratuvar testine tabi tutulacaklar. Tüm yolcular uçuş esnasında İngilizce/Rusça dillerinde bir anket dolduracaklar. Negatif PCR testini teyit eden herhangi bir belgesi olmayan yolcuların uçağa binişlerine havayollarınca izin verilmeyecek” ifadelerini kullandı.

“UÇUŞ ANLAŞMASI YAPILAN ÜLKE SAYISINI HER GEÇEN GÜN ARTIRIYORUZ"

Normalleşme süreci ile birlikte iç hat uçuşlarında hızla normale dönülmeye başlandığını ifade eden Karaismailoğlu, yurtdışı karşılıklı uçuş anlaşması yapılan ülke sayısını da her geçen gün artırdıklarını bildirdi. Karaismailoğlu, “1 Ağustos itibarıyla Rusya, Kuveyt, Hindistan ve Güney Afrika uçuşları başlayacak. Salgının seyrine bağlı olarak, Tunus, Cezayir, Mısır, Kırgızistan, Irak, Kenya ve Özbekistan de uçuşlara başlanabilecek diğer ülkeler arasında yer alıyor” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, birçok dünya ülkesinin etkilendiği Kovid-19 salgından Türkiye’nin iyi yönetilen süreç, öngörülü bakış açısı ve deneyimleri ile en az kayıpla çıktığını ve sürecin kontrollü bir şekilde yeni normalleşme ile sürdürüldüğünü belirtti.


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