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Rusya ile uçuşlar başlıyor

15.07.2020 - 12:23 | Son Güncelleme :
Rusya ile uçuşlar başlıyor | Ekonomi Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların bugün itibariyle başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında 11 Haziran itibarıyla 31 ülkeyle seferlere başlandığını hatırlatarak, "Bugün itibarıyla Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık." dedi.

Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sebebiyle durdurulan yurt dışı uçuşların 11 Haziran itibarıyla bazı ülkeler için başlatıldığını anımsattı.

31 ülkeyle seferlere başlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bugün itibarıyla Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

11 Haziran itibarıyla 31 ülkeyle seferlerin yeniden başlatılmasının yanı sıra 20 ülkeyle de görüşmeler devam ediyordu. Rusya'nın da dahil olmasıyla yeniden sefer başlatılan ülke sayısı 32'ye yükseldi.


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