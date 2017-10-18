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Rusya ile Türkiye domates konusunda anlaştı

18.10.2017 - 13:44

Rusya, 4 Türk domates üreticisinin 1 Aralık'tan itibaren Rusya'ya ihracat yapmasına izin verecek.

Türkiye’den 50 bin domates ithalatı için onay çıkarken, uçak krizi öncesinde Rusya’nın Türkiye’den domates ithalatı 346 bin 747 ton seviyesindeydi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Sektör Kurulu ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavak da yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “50 bin tonluk rakam ‘yarım elma gönül alma’ gibi. Rusya tarafı, kendi domates üreticilerini destekleme amaçlı bir politika yürütüyor. Ama biz şunu iyi biliyoruz ki Rusya Federasyonu’ndaki domates üretimi halkın ihtiyacına cevap vermekten çok uzak.

Rusya tarafında domates fiyatları yüksek seyrediyor. Çünkü yaptıkları üretim onlara yetmiyor. İkili ilişkilerle 50 bin ton domates ihracatının 250-300 bin tonlara çıkartılacağını umut ediyoruz. Yani eski seviyelere getirilmesini istiyoruz. Hatta serbest bırakılmasını da talep ediyoruz. Ticarette bir kısıtlamanın olması doğru değil. Serbest ticaret kurallarının işlemesi gerekir.”

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