Rusya ekonomisi tehdit altında!

ABD'nin yeni yaptırımlarının toparlanma sinyalleri veren Rus piyasalarını ciddi şekilde etkileyeceği belirtiliyor.

ABD ile Rusya arasındaki gerilimin son perdesindeki olası yeni ekonomik yaptırımları yorumlayan uzmanlar, yaptırımların toparlanma sinyalleri veren Rus piyasalarını ciddi şekilde etkileyeceğini belirtiyorlar.

ABD Senatosu, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiren ve uygulanan yaptırımları kaldırma konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın yetkilerini Kongre'nin onayına tabi kılan yasa paketini geçtiğimiz hafta onayladı.

Yaptırımların Rusya’ya yönelik kısmını AA muhabirine değerlendiren Rus Ulusal Ekonomi Başkanlık Akademisi Finans Mühendisliği Kürsüsü Başkanı ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Konstantin Korishchenko, yaptırımlar nedeniyle Rusya’ya yabancı sermaye girişinin daha da düşeceğini söyledi.

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Rusya’nın büyük ihtiyaç duyduğu büyüme rakamlarına ulaşabilmesi için erişebileceği kaynakların da önemli oranda azalacağına işaret eden Korishchenko, “Rusya, ABD yaptırımlarına vermek zorunda olacağı sert karşılıklar nedeniyle yapısal reformları da rafa kaldırmak zorunda kalacak.” diye konuştu.

"YENİ YAPTIRIMLAR, ÖNCEKİLERDEN DAHA ÖNEMLİ OLABİLİR"

Yeni Ekonomi Üniversitesi Finans Bölümü Öğretim Üyesi Oleg Shibanov, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların, önceki yaptırımlardan daha önemli hale gelebileceğine işaret etti.

Yaptırımların öncelikle Rus petrol ve doğalgaz sektörlerini hedef aldığını vurgulayan Shibanov, “Yaptırımlar neticesinde bu yılın ikinci çeyreğinde hızlanan ekonomik büyümede mikro bir şok yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖZELLİKLE BORU HATTI İHRACATINDA RİSK OLABİLİR"

Rus Enerji ve Finans Enstitüsü Ekonomi Bölümü Başkanı Marcel Salikhov ise yaptırımlar nedeniyle özellikle Rusya’nın enerji ihracatında kullandığı boru hatlarında risk oluştuğuna işaret ederek, “Bu noktada özellikle Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projesinin ikinci hattıyla ilgili bazı sıkıntılar yaşanabilir.” dedi.

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