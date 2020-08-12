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Rusya’dan uçaklar dolu geliyor

12.08.2020 - 08:58
Rusya’dan uçaklar dolu geliyor | Ekonomi Haberleri

Rusya’nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot, Türkiye yönündeki tüm seferlerinin dolu gerçekleştiğini açıkladı.

Rusya ile Türkiye arasında havayolu ulaşımının açılmasından bu yana geçen 10 günü değerlendiren Aeroflot havayolu şirketinin Sözcüsü Yuliya Spivakova, “Rusya’dan Türkiye’ye uçuşlarda özellikle İstanbul rekor kırıyor. 1 Ağustosta başlayan seferler bir yıl öncesiyle kıyaslandığında yüzde 27 yolcu artışı var. Rusya’dan Türkiye’ye sadece İstanbul değil, uçuş gerçekleştirdiğimiz tüm havalimanlarına dolu gidiyoruz. 10 günlük istatistiklere göre doluluk oranımız yüzde 85 civarında” dedi. Aeroflot sözcüsü ayrıca 10 Ağustos tarihinde seferlerin başlatıldığı Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşlarına da büyük ilgi duyulduğunu sözlerine ekledi.

İKRAMLAR KALDIRILDI

Bu arada Rusya’dan Türkiye’ye yapılan uçak seferlerinde salona alınacak eşya konusunda karantina önlemleri çerçevesinde belirli kısıtlama getirildiği de bildirildi. Rusya’daki tüm havayolu şirketleri Türkiye seferlerinde yolcuların salona sadece el çantası alabilecekleri ilan edildi. Bu talebin Türkiye tarafından geldiği dile getirildi. Rusya’dan Türkiye’ye genelde 3-4 saat süren yolculuklarda yiyecek ikramı da kaldırıldı.

REZERVASYON AKIŞI SEVİNDİRİCİ

Türkiye ile Rusya arasında martta durdurulan uçak seferlerin yeniden başlamasıyla Rus pazarı hareketlendi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Ruslar için Antalya’nın önemli destinasyon olduğunu söyledi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca da “Böyle bir talep beklemiyorduk. Son 10 gündür ciddi rezervasyon akışı var, talepler bizi sevindiriyor” dedi.


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