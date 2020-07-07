‹ Önceki Haber İtalyan kabinesinden reform paketine onay İtalyan kabinesinden reform paketine onay Sonraki Haber › Çin'den yeni destek paketi hazırlığı Çin'den yeni destek paketi hazırlığı

Rus yetkili uyardı: En zorlu dönem yeni başlıyor

07.07.2020 - 16:20 | Son Güncelleme :
Rus yetkili uyardı: En zorlu dönem yeni başlıyor | Ekonomi Haberleri

Rus devletine bağlı Skolkovo Vakfı Başkanı Dvorkoviç, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşadığı ekonomik zorlukların üstesinden hemen gelemeyeceğini belirterek, “Rusya’nın krizde en zorlu dönemi henüz yeni başlıyor” dedi.

Rusya’da bir dönem başbakan yardımcılığı görevini de yürüten Rus devletine bağlı Skolkovo Vakfı Başkanı Arkadiy Dvorkoviç, INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı tarafından video konferans yoluyla düzenlenen toplantıda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bazı “iyimser” ekonomistlerin, krizde dip noktasına ulaşıldığını ve Avrupa’nın toparlanmaya başladığını savunduğunu anlatan Dvorkoviç, “Bana kalırsa dip noktasına henüz ulaşmadık. Özellikle de Rusya’nın krizde en zorlu dönemi henüz yeni başlıyor.” diye konuştu.

Krizin özellikle küçük ve orta boy işletmeleri (KOBİ) etkileyeceğini belirten Dvorkoviç, “KOBİ’lerin sorunları hala devam ediyor. Özellikle yaz sonuna, güz dönemine ve belki de yıl sonuna kadar sürecek.” dedi.

##$HABER_1463108$##

KOBİ’lerin üç aydır beklemeye geçerek, “en iyisini umduklarını” söyleyen Dvorkoviç, “Şimdi bu şirketler kapanmaya başlayacaklar ve ilintili sorunlar kademeli bir şekilde artacak. Büyük şirketler ise yaz sonuna doğru üretimlerini kademeli bir şekilde artırmaya başlayacaklar. Fakat yine de kriz öncesi seviyelerden çok uzak olacaklar.” ifadelerini kullandı.

Dvorkoviç, büyük şirketlerin üretimleri artırmasının, sorunların azaldığı anlamına gelmediğine işaret ederek, “Sorunlar sadece şimdilik daha az fark edilir olacak. Fakat büyük sorunlar birikecek ve kriz de bu nedeniyle kaybolmayacak. Maalesef, birçok sektörde büyük oyuncular pazarı terk edecekler. En başarılı şirketler ise hayatta kalacaklar. Hükümet, iş dünyasını desteklemek için elinden geleni yapıyor ancak günün sonunda bazı öncelikleri olmak zorunda.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçev, bir süre önce yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Rus federal bütçesindeki gelir kaybının 1 trilyon rubleyi geçtiğini bildirmişti.

Rusya Merkez Bankası, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ila 6 arasında küçülmesini öngörüyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
119.041 Değişim: 0,47% Hacim : 26.478 Mio.TL Son veri saati : 16:41
Düşük 117.075 07.07.2020 Yüksek 119.512
Açılış: 118.792
6,8658 Değişim: 0,08%
Düşük 6,8524 07.07.2020 Yüksek 6,8689
Açılış: 6,8602
7,7592 Değişim: -0,09%
Düşük 7,7340 07.07.2020 Yüksek 7,7844
Açılış: 7,7664
394,06 Değişim: 0,08%
Düşük 391,61 07.07.2020 Yüksek 394,39
Açılış: 393,74
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.