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Rus turistlerin tercihi yine Türkiye

02.10.2018 - 13:34
Rus turistlerin tercihi yine Türkiye

Rus turistler sonbaharda tatil tercihlerini yine Türkiye'den yana kullanıyor.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Rusya’da eylül-ekim aylarında “kadife sezonu” olarak adlandırılan dönemde vatandaşların tatil tercihini yine Türkiye’den yana kullandıkları belirtildi.

Güzel hava ve uygun fiyatlarıyla Türkiye’nin yalnızca kadife sezonunda değil, kasım ayında da tercih edileceğine işaret edilen açıklamada, bu yılın sonbahar sezonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye’ye yönelik talebin yüzde 40’a kadar arttığı bilgisine yer verildi.

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Rus rublesinde yaşanan istikrarın da vatandaşların Türkiye’ye yönelik talebini artırdığının kaydedildiği açıklamada, Lara ve Belek’in yanı sıra İstanbul’un da Rus turistlerin gözde tatil noktaları arasında olduğu belirtildi.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, ocak-eylül döneminde Antalya'yı ziyaret eden yaklaşık 11,1 milyon yabancı turistin yüzde 38,83'ünü Ruslar oluşturdu.

Yetkililer, Türkiye’yi bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesini bekliyor. 


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