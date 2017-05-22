Rus milyarderden Arsenal için dev teklif

Rus milyarder Alisher Usmanov, Arsenal futbol kulübü için 1,2 milyar dolar teklif etti.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre Rus milyarder Alisher Usmanov, en büyük ikinci yatırımcısı olduğu Arsenal futbol kulübünün tamamını satın almak için ana hissedar konumundaki Stan Kroenke'ye 1,3 milyar dolar teklif etti.

FT'nin haberine göre Usmanov hali hazırda Arsenal'in yüzde 30'una sahip. Kroenke ise yüzde 67 oranında hisseyi kontrol ediyor.

Kroenke'nin Usmanov'un teklifini kabul etmesi halinde Arsenal'in piyasa değeri 2 milyar dolara ulaşacak.

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