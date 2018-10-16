Rusya ekonomisinde 'sermaye çıkışı' endişesi

Rusya Merkez Bankası Para Politikası Bölümü Başkanı Zabotkin, "Rus ekonomisinde eğer sermaye çıkışı daha da hızlanırsa ekonominin toparlanması birkaç çeyrek sürecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Merkez Bankası Para Politikası Bölümü Başkanı Aleksey Zabotkin, Rus Devlet Duması'nda düzenlenen toplantıda, Rusya’dan sermaye çıkışının bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 48 kat artarak 19,2 milyar dolara çıktığına işaret etti.

Bu yılın ilk üç çeyreğinde ise sermaye çıkışının 2017’ye kıyasla 2,3 kat artarak 31,9 milyar dolara çıktığını belirten Zabotkin, "Bu durum, Rus devlet tahvillerinden de çıkışı hızlandırdı ve uluslararası bankaların Rus şirketlere kredi verme isteğini azalttı" diye konuştu.

Zabotkin, yabancı yatırımcıların da Rus piyasasından çekildiğini vurgulayarak, "Eğer sermaye çıkışı daha da hızlanırsa, 2014-2015 yıllarında yaşandığı gibi Rus ekonomisini toparlamak birkaç çeyrek sürecektir." dedi.

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ABD Kongresi'nde Rusya’ya yönelik değerlendirilen yaptırımları anımsatan Zabotkin, "ABD’nin Rus devlet borçlarına yönelik yaptırım planları nedeniyle Rusya’dan sermaye çıkışı hızlanıyor. Risk senaryosuna göre bu yaptırımlar yürürlüğe girerse, bütçe fazlası birkaç çeyrek boyunca sermaye çıkışı nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak için kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.

"CEHENNEMDEN GELEN YAPTIRIMLAR"

ABD'de bir grup senatör tarafından bir süre önce sunulan yaptırım tasarısıyla, Suriye ve Ukrayna'daki faaliyetleri ile 2016’daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya’ya yönelik yaptırımların genişletilmesi planlanıyor.

ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanması beklenen yaptırımlarla, Rusya'ya ait devlet borçları başta olmak üzere çok sayıda Rus siyasetçi ve iş adamının da hedef alınmasının beklendiği belirtiliyor.

Rusya'ya yönelik yaptırımların en büyük savunucularından, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya’yı cezalandırmak için "cehennemden gelen bir yaptırım faturası" hazırladıklarını söylemişti.

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