‹ Önceki Haber Gözler sanayi üretiminde! İşte piyasa beklentisi Gözler sanayi üretiminde! İşte piyasa beklentisi Sonraki Haber › Petrol fiyatları 80 doların üzerinde Petrol fiyatları 80 doların üzerinde

Rusya ekonomisinde 'sermaye çıkışı' endişesi

16.10.2018 - 09:35 | Son Güncelleme :
Rusya ekonomisinde 'sermaye çıkışı' endişesi

Rusya Merkez Bankası Para Politikası Bölümü Başkanı Zabotkin, "Rus ekonomisinde eğer sermaye çıkışı daha da hızlanırsa ekonominin toparlanması birkaç çeyrek sürecektir" değerlendirmesinde bulundu.

 

Rusya Merkez Bankası Para Politikası Bölümü Başkanı Aleksey Zabotkin, Rus Devlet Duması'nda düzenlenen toplantıda, Rusya’dan sermaye çıkışının bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 48 kat artarak 19,2 milyar dolara çıktığına işaret etti.

Bu yılın ilk üç çeyreğinde ise sermaye çıkışının 2017’ye kıyasla 2,3 kat artarak 31,9 milyar dolara çıktığını belirten Zabotkin, "Bu durum, Rus devlet tahvillerinden de çıkışı hızlandırdı ve uluslararası bankaların Rus şirketlere kredi verme isteğini azalttı" diye konuştu.

Zabotkin, yabancı yatırımcıların da Rus piyasasından çekildiğini vurgulayarak, "Eğer sermaye çıkışı daha da hızlanırsa, 2014-2015 yıllarında yaşandığı gibi Rus ekonomisini toparlamak birkaç çeyrek sürecektir." dedi.

##$HABER_1449790$##

ABD Kongresi'nde Rusya’ya yönelik değerlendirilen yaptırımları anımsatan Zabotkin, "ABD’nin Rus devlet borçlarına yönelik yaptırım planları nedeniyle Rusya’dan sermaye çıkışı hızlanıyor. Risk senaryosuna göre bu yaptırımlar yürürlüğe girerse, bütçe fazlası birkaç çeyrek boyunca sermaye çıkışı nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak için kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.

"CEHENNEMDEN GELEN YAPTIRIMLAR"

ABD'de bir grup senatör tarafından bir süre önce sunulan yaptırım tasarısıyla, Suriye ve Ukrayna'daki faaliyetleri ile 2016’daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya’ya yönelik yaptırımların genişletilmesi planlanıyor.

ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanması beklenen yaptırımlarla, Rusya'ya ait devlet borçları başta olmak üzere çok sayıda Rus siyasetçi ve iş adamının da hedef alınmasının beklendiği belirtiliyor.

Rusya'ya yönelik yaptırımların en büyük savunucularından, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya’yı cezalandırmak için "cehennemden gelen bir yaptırım faturası" hazırladıklarını söylemişti. 

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Gözler sanayi üretiminde! İşte piyasa beklentisi Gözler sanayi üretiminde! İşte piyasa beklentisi Sonraki Haber › Petrol fiyatları 80 doların üzerinde Petrol fiyatları 80 doların üzerinde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
98.466 Değişim: -0,17% Hacim : 8.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.907 16.10.2018 Yüksek 99.224
Açılış: 98.574
5,6714 Değişim: -1,99%
Düşük 5,6643 16.10.2018 Yüksek 5,8076
Açılış: 5,78665
6,5682 Değişim: -2,05%
Düşük 6,5635 16.10.2018 Yüksek 6,7322
Açılış: 6,7055
223,21 Değişim: -2,20%
Düşük 223,20 16.10.2018 Yüksek 229,95
Açılış: 228,24
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.