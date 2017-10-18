"Riskler petrol piyasasına belirsizlik getiriyor"

Goldman Sachs, Orta Doğu'da yoğunlaşan jeopolitik risklerin petrol piyasasına belirsizlik getirdiğini bildirdi.

Goldman Sachs'a göre, Petrol piyasası, Irak, İran ve ABD'nin etrafındaki gerilime bağlı olarak artan belirsizlikle birlikte yoğunlaşan jeopolitik risklerle mücadele ediyor.

Irak hükümeti, ülkenin kuzeyinde Kürt kuvvetleri ile mücadele vererek bölgede üretim aksamaları olacağı görünümünü destekliyor. Bir yandan ABD, İran'a karşı duruşunu sertleştirse de, İran'a yeniden yaptırım uygulanarak Orta Doğu Petrol arzını azaltacağı konusundaki "yüksek belirsizlik" hala mevcut.

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Petrol, Irak'ta 25 Eylül'de gerçekleşen Kürt referandumunun petrol zengini Kerkük bölgesindeki çelişkileri kızıştırmasının ardından gerilim sürerken, son iki seans boyunca neredeyse yüzde 3 sıçradı. Petroldeki ralli, Salı günü sona erdi ve fiyatlar fazla değişmedi.

Damien Couvalin ve diğer Goldman analistleri, 17 Ekim'de yazdıkları araştırma notunda, "Piyasanın şu ana kadar vermiş olduğu sınırlı tepki, potansiyel üretim aksamaları üzerindeki yüksek belirsizlik ile tutarlı. Üretimde yeni aksamalar olduğu sürece, piyasa da daha büyük hareketler gözlenebilir" ifadesini kullandı.

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