Renault'dan açıklama: Daha fazla maliyet kesintisi açıklanabilir | Ekonomi Haberleri

Fransız otomobil üreticisi Renault daha önce açıkladığı 2 milyar euro maliyet kesintisine ek kesintiler açıklayabilir.

Reuters'ın ulaştığı iç yazışmalarda şirketin yeni CEO'su Luca de Meo, "Renaulution" olarak adlandırdığı planla Renault'nun, rakibi Peugeot model arabaları üreten PSA gibi bir model izlemesi gerektiğini belirtti. Buna göre Renault gelecek yıllarda maliyeti kısmaya ve daha fazla kâr getiren araçları üretmeye odaklanabilir.

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Renault zaten önümüzdeki iki yıl içerisinde işten çıkarmaların da dahil olduğu 2 milyar euro büyüklüğünde maliyet kesintisine gideceğini açıklamıştı.

Renault sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, De Meo'nun satış hacmi yerine kârlılığa daha fazla odaklanarak şirketi dönüştürecek bir plan üzerinde çalıştığını ifade etti.

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