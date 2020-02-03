Rekor büyüme | Ekonomi Haberleri

Sigortacılar 2019’da 69.2 milyar liralık sigorta primi üreterek pazarı yüzde 26.7 büyüttüler. Hayat sigortalarında ise yüzde 64’lük büyüme ile son 10 yılın rekoru kırıldı. Yeni açıklanan rakamlara göre de geçen yıl tüm branşlarda 52.4 milyonun üzerinde sigorta poliçesi satıldı.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın bugünkü yazısı...

Sigorta pazarı geçen yıl rekor büyüme gerçekleştirdi. 2019’da sigorta şirketleri toplam 69.2 milyar liralık prim üreterek, bir önceki seneye oranla yüzde 26.7 büyüme gerçekleştirdiler. Türkiye ekonomisi geçen senenin üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 büyümüştü. Sigortacılar bu oranla, büyümede birçok sektörü geride bıraktı. Sigorta pazarı 2018 yılında ise yüzde 17.4, 2017’de de yüzde 15 büyümüştü. Hatta 2018’de reel anlamda büyüme değil, yüzde 2’nin üzerinde küçülme bile yaşanmıştı.

SAĞLIK YÜZDE 34 BÜYÜDÜ

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta pazarının 2019 yılı rakamlarını açıkladı. Toplam prim üretiminin 57.8 milyar lirası; kasko, trafik, yangın gibi hayat dışı sigorta branşlarından gelirken, hayat sigortalarında ise 11.3 milyar liralık üretim gerçekleştirildi. Geçen yıl hemen hemen tüm branşlarda yüksek büyüme hızı yakalandı. Örneğin, 8.3 milyar sigorta priminin üretildiği sağlık sigortalarında büyüme yüzde 34’e yakın olurken, kasko sigortalarında 9.4 milyar lira prim üretilerek, yüzde 20’ye yakın büyüme gerçekleşti. Sigorta pazarının lokomotifi olan trafik sigortalarında da 18 milyar lira prim üretildi ve yüzde 17.73 büyüme yakalandı. Yine sektörün lokomotifi olan yangın ve doğal afet sigortalarında 8.4 milyar prim üretildi ve yüzde 21’in üzerinde büyüme yaşandı.

SON 10 YILIN REKORU

Ama asıl rekor hayat sigortalarından geldi. 11.3 milyar lira primin üretildiği hayat sigortaları yüzde 64.1 büyüdü ki, bu hayat sigortalarında büyüme anlamında son 10 yılın rekorudur. 2018 yılında hayat sigorta pazarı reel anlamda yüzde 15.9 küçülmüştü. 2017 ise hayat sigortacılığında en iyi yıllardan biri olmasına rağmen o yıl bile büyüme yüzde 35’lerde kalmıştı. Peki, ne oldu da hayat sigortaları bu kadar büyüdü? Önce şu tespiti yapalım, hayat sigorta pazarının üçte ikisi banka kredileri ile yapılan hayat sigortalarından oluşuyor. Daha açık bir anlatımla bankalar verdikleri her kredi ile birlikte bir de de tüketiciye hayat sigortası yapıyor. 2019’un özellikle son yarısında konut ve tüketici kredilerinde yaşanan ivmelenme hayat sigorta pazarını da büyüttü. İşte bu yüzde 64’lük büyümenin büyük bir kısmı da kredili hayat sigortalarından kaynaklandı.

Şimdi birileri soracaktır, ‘bu rakamlar gerçek büyüme rakamları mı?’ diye. Bunlar, nominal rakamlar. 2019 enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Bunu sigorta pazarına uygularsak toplam pazar, reel olarak yüzde 14.86 büyürken, hayat sigortaları pazarı ise reel yüzde 52.26 büyüdü demektir.

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