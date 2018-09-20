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Rekabet Kurumu’ndan Google’a ceza

20.09.2018 - 17:25 | Son Güncelleme :
Rekabet Kurumu’ndan Google’a ceza

Rekabet Kurulunca, Google LLC, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. ve Google International LLC'den oluşan ekonomik bütünlüğe 93 milyon 83 bin 422 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Google LLC, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. ve Google International LLC'den oluşan ekonomik bütünlüğün mobil işletim sistemi ile mobil uygulama ve hizmetlerinin sunumuna ilişkin davranışlarının ve cihaz üreticileriyle imzaladıkları sözleşmelerin rekabeti ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma sonuçlandı.

Kurulca, söz konusu ekonomik bütünlüğün "lisanslanabilir mobil işletim sistemleri" pazarında hakim durumda bulunduğuna karar verildi. Google ekonomik bütünlüğünün, cihaz üreticileriyle imzaladığı mobil uygulama dağıtım sözleşmelerinde yer alan Google aramanın sözleşme ile belirtilen noktalarda varsayılan olarak atanmasına ve Google arama parçacığının ana ekranda konumlandırılmasına, Google Webview bileşeninin ilgili işlev için varsayılan ve tek bileşen olarak atanmasına yönelik uygulamalarıyla gelir paylaşımı sözleşmelerinde yer verilen ve Google aramanın cihazlarda münhasıran yüklenmesini temin eden hükümler yoluyla rekabeti ihlal ettiği sonucuna ulaşıldı.

Bu nedenle 2017 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirlerinin üzerinden Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. unvanlı şirketlere 93 milyon 83 bin 422 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.


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