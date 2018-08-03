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Rekabet Kurulu, Türk Henkel'in savunmasını alacak

03.08.2018 - 15:37
Rekabet Kurulu, Türk Henkel'in savunmasını alacak

Rekabet Kurulu, Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sözlü savunmasını alacak.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, ürünlerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle rekabeti ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen soruşturmada, sözlü savunma aşamasına gelindi. Söz konusu savunma toplantısı, 12 Eylül'de yapılacak.

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Ayrıca, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ'nin vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik online platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiasını içeren başvurular üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 17 Eylül'de sözlü savunma toplantısı gerçekleştirilecek.

ADM Elektrik Dağıtım AŞ, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, Bereket Enerji Grubu AŞ, GDZ Elektrik Dağıtım AŞ, Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Enerji Yatırımları AŞ'nin, bağımsız tedarikçilerin faaliyetlerini zorlaştırdığı, tüketicilerin kendi tedarikçisini seçme hakkını engellediği ve bu yolla Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 18 Eylül'de yapılacak. 


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