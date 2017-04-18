Referandum sonrası ilk değerlendirme

Fitch Ratings, kırılganlıkları azaltacak reformların uygulanmasının not için pozitif olacağını açıkladı.

Fitch Ratings referandum sonucu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fitch, Türkiye referandumunun ekonomik reformlar için alan oluşturabileceğini aktardı.

Büyümenin desteklenmesi için hükümetin mali politikayı gevşetebileceğini belirten Fitch, kırılganlıkları azaltacak reformların uygulanmasının not için pozitif olacağını açıkladı.

Fitch ayrıca Kamu borcu/GSYH oranında bozulma gerçekleşmesinin not için negatif olacağını belirtti.

Raporda bir sonraki kredi notu gözden geçirme tarihinin 21 Temmuz olduğuna da yer verildi.

Fitch, Ocak ayında Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürerek, yatırım yapılabilir seviyenin altına çekmiş ve BBB-'den BB+ seviyesine düşürmüştü.

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