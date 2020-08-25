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Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi

25.08.2020 - 10:12 | Son Güncelleme :
Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Reel Kesim Güven Endeksi ağustos ayında 106.2 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, RKGE, ağustosta bir önceki aya göre 5,5 puan artarak 106,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 5,8 puan yükselerek 105,2'ye ulaştı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek 3 aydaki üretim hacmi ve gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine döndü. İhracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 12'YE YÜKSELDİ

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak devam ederken, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ise güçlendi.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenirken, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi. Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenerek devam etti.

Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 12,3 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,8'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69,1'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 15,1'e yükseldi.


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