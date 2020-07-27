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Reel Kesim Güven Endeksi temmuz ayında yükseldi

27.07.2020 - 11:15
Reel Kesim Güven Endeksi temmuz ayında yükseldi | Ekonomi Haberleri

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), temmuzda bir önceki aya göre 8,1 puan artarak 100,7'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, RKGE, temmuzda bir önceki aya göre 8,1 puan artarak 100,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 9,6 puan yükselerek 99,4'e ulaştı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stoku endeksi azalış yönünde etkiledi.

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Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir zayıfladı. Mevcut toplam siparişlerin ve mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıfladı.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 12'YE YÜKSELDİ

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlenerek gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıflayarak devam etti.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenerek sürdü. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 12,0 seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz ayında ankete katılan iş yerlerinin yüzde 38,5'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 23,6'sı talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu ifade etti. Onu sırasıyla ham madde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, iş gücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

Son 3 aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki dönemde azalış bildirenler lehine olan seyir zayıfladı. Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler de zayıflayarak devam etti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 20,8'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,3'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 66,9'a yükseldi.


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