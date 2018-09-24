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Reel kesim güven endeksi geriledi

24.09.2018 - 14:47
Reel kesim güven endeksi geriledi

Reel Kesim Güven Endeksi, eylül ayında 6,8 puan azalarak 89,6 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı açıklamaya göre, 2018 yılı Eylül ayında Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 6,8 puan azalarak 89,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeks, 2009 yılı Nisan ayından beri en düşük seviyeye gelmiş oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5,9 puan azalarak 90,4 puan seviyesinde gerçekleşmiştir.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlenerek devam ettiği gözlenmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıfladığı görülmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, ihracat sipariş miktarında artış yönlü beklentilerin güçlenerek devam ettiği, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış bekleyenler lehine olan seyrin ise azalış bekleyenler lehine döndüğü gözlenmektedir. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin de azalış bildirenler lehine döndüğü görülmektedir. Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği gözlenmektedir.

Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin ise zayıfladığı görülmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 5,0 puan artarak yüzde 22,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 3,4'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 48,8'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 47,8'e yükselmiştir."


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