Reel kesim güven endeksi geriledi

Reel kesim güven endeksi ağustos ayında 6.3 puan azalarak 96.4 oldu.

Reel kesim güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre 6.3 puan azalarak 96.4 oldu ve Ocak 2017'den bu yana ilk kez 100 seviyesinin altına geriledi. TCMB verilerine göre, Ağustos ayı gerçekleşmesi aynı zamanda Ocak 2014'ten bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor.

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Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 5.2 puan azalarak 96.3 oldu.

Endeksin 100 değerinden büyük olması ekonomik faaliyetlerde iyimser görünüm; 100'den küçük olması ekonomik faaliyetlerde kötümser görünüm, 100 olması ise ekonomik faaliyetlerde istikrarlı görünüm olduğunu gösteriyor.