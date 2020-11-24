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Reel Kesim Güven Endeksi azaldı

24.11.2020 - 13:34
Reel Kesim Güven Endeksi azaldı | Ekonomi Haberleri

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), kasımda bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak 103,9 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, RKGE, kasımda bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak 103,9 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de (RKGE-MA) 2,3 puan düşerek 107,4'e indi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 14,7'YE YÜKSELDİ

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıfladı. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesine ilişkin olarak, bir önceki ay mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine olan seyir, mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine döndü.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir zayıflarken, iç piyasa sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir azalış bekleyenler lehine döndü. Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler zayıflarken, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlendi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi, bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 14,7 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,3'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,7'ye yükseldi. Daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 11,0 ile bir önceki dönem seviyesinde gerçekleşti.


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