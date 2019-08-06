Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Reel efektif döviz kuru endeksi, temmuzda TÜFE bazında 2,54 puan artarak 74,74'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında temmuzda bir önceki aya kıyasla 2,54 puan artarak 74,74'e çıktı. Endeks, haziran ayında 72,20 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 1,27 puan artarak 80,18'den 81,45'e yükseldi. Türk lirasının değeri, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 2,25 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında 2,10 puan arttı.