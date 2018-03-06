Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi şubat ayında 84.73 seviyesine geriledi.

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Şubat ayında 84.73 seviyesine geriledi. TCMB tarafından yayınlanan endeks Kasım 2017'de, yayımlanmaya başladığı Ocak 2003'ten beri en düşük seviye olan 84.24 değerini almıştı. Endeks Aralık ayında 85.01'e yükselmiş, Ocak ayında ise 85.53 değerini almıştı.

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Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

Öte yandan endeksteki değişim TCMB'nin TL'deki değer değişimlerine verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.

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