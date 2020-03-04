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Reel efektif döviz kuru endeksi açıklandı

04.03.2020 - 15:26 | Son Güncelleme :
Reel efektif döviz kuru endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Reel efektif döviz kuru endeksi, şubatta TÜFE bazında 0,49 puan azalarak 75,16'ya düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında şubat ayında bir önceki aya kıyasla 0,49 puan azalışla 75,16'ya indi. Endeks, Ocak 2020'de 75,65 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,35 puan gerileyerek 81,17'den 80,82'ye düştü.

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Türk lirasının değeri, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 2,18 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 2,49 puan azaldı.


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